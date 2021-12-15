Россиян обязали покидать зону ЧС по первому требованию властей

«Принудительную эвакуацию» людей из зоны чрезвычайной ситуации принятые, организованную властями, поправки не предусматривают. Однако они возлагают на россиян обязанности самостоятельно покинуть территорию, на которой существует угроза ЧС или данный факт уже установлен.Отказаться от эвакуации после ее объявления будет нельзя. За невыполнение предписаний человеку может быть дано предупреждение или наложен штраф на сумму от 1 до 30 тысяч рублей.

Людей будут эвакуировать только в случае «реальной угрозы жизни и здоровью граждан», если они находятся на территории, подверженной воздействию опасных факторов чрезвычайной ситуации. Это может быть, например, зона пожара или наводнения, когда существуют достоверные основания полагать, что люди могут пострадать.

Решение о проведении эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций будут принимать:

правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности субъектов РФ и муниципальных образований — в зависимости от характера чрезвычайной ситуации);

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций независимо от характера чрезвычайных ситуаций при эвакуации работников указанных органов и корпораций, а также подведомственных им организаций;

руководители организаций при эвакуации своих работников и посетителей организации в целях их удаления за пределы территории организации для сохранения жизни и здоровья.

Людей будут эвакуировать в пункты временного размещения — общежития, гостиницы, санатории, другие места, пригодные для проживания, находящиеся в безопасных местах. Эвакуируемое население будет обеспечивается питанием, медицинским обслуживанием и другими видами первоочередного жизнеобеспечения, в том числе оказанием психологической помощи.

Места расположения пунктов временного размещения определяются соответствующими комиссиями — по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Также по желанию граждане могут размещаться у родственников или знакомых, проживающих за пределами зоны чрезвычайной ситуации.