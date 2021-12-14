Barbie по ГОСТу: в Госдуме предложили разработать единый стандарт для игрушек в России

В России необходимо разработать единый стандарт игрушек для детей дошкольного возраста. Так считает депутат Госдумы от «Единой России» Мария Бутина.
«А теперь серьезно. На фото для сравнения две куклы: первая — отечественной фабрики «Весна» в Кирове, вторая — американская Barbie. В то время как Минпросвещения внимательно следит за школьными учебниками (за что им честь и хвала, искренне), стандартов развивающих игрушек для детских садов нет. И зря. Как бы через пару-тройку лет не обнаружилось, что наши детки растут на совсем ненаших куклах и берут с них пример. Может, пора задуматься?» — задалась вопросом Бутина в своем Telegram-канале.
Незадолго до этого Бутина сравнила образ одной и той же героини в двух разных фильмах — «Красавица и чудовище» 2017-го и 2021 годов. «Знакомьтесь, новая политкорректная Белль для фильма «Красавица и чудовище» 2021 года. Рядом — старая, неполиткорректная Белль из фильма 2017 года. М-да... Теперь будет сложно понять, где, собственно, красавица, а где — чудовище», — написала она.
Как рассказала Бутина Znak.ru, она уже начала изучать российские ГОСТы об игрушках, а также международный опыт. «Я уже давно прорабатываю этот вопрос. Когда я ездила по детским садам Кировской области, то родители говорили, что их тоже беспокоит [какими игрушками играют их дети]. Пока нет конкретной инициативы, но я не исключаю ее появления. Я изучаю эту тему, буду работать с Минпросвещения, потому что это общегосударственный вопрос, и противников здесь быть не может. Я как женщина и педагог по образованию понимаю, что будущее наших детей зависит от их становления в первые годы жизни», — заявила она.
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