Barbie по ГОСТу: в Госдуме предложили разработать единый стандарт для игрушек в России

Как рассказала Бутина Znak.ru, она уже начала изучать российские ГОСТы об игрушках, а также международный опыт. «Я уже давно прорабатываю этот вопрос. Когда я ездила по детским садам Кировской области, то родители говорили, что их тоже беспокоит [какими игрушками играют их дети]. Пока нет конкретной инициативы, но я не исключаю ее появления. Я изучаю эту тему, буду работать с Минпросвещения, потому что это общегосударственный вопрос, и противников здесь быть не может. Я как женщина и педагог по образованию понимаю, что будущее наших детей зависит от их становления в первые годы жизни», — заявила она.