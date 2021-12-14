В Петербурге опять рвутся трубы. Почему это будет происходить все чаще и что делать? Отвечает эксперт

Есть ли выход?

Навскидку можно предложить несколько путей выхода из сложившейся ситуации. Первый, и самый очевидный: постепенно поднять тарифы, однако учитывая все возрастающие долги по ЖКХ, он вряд ли может быть самым действенным. С другой стороны государство может больше субсидировать сетевые компании с тем расчетом, чтобы их средств хватало на реконструкцию и замену коммуникаций.

Второй вариант: концессионные соглашения. Кое-где (к примеру в Гатчинском районе Ленобласти) уже запущено государственно-частное партнерство. Частники сами обслуживают и модернизируют сети, ставят новое оборудование, получая право собирать плату с населения. Проблема в том, что это также предполагает рост тарифов. Хотя, возможно, и не такой большой, ведь негосударственные компании смогут эффективнее организовать работу.

Еще одним решением могут быть небольшие котельные во дворах (или даже внутри домов), которые можно строить в рамках программ комплексного освоения территорий. Если управляющие компании будут иметь свою котельную, то смогут гибко регулировать температуру в батареях и необходимость отопления в зависимости от погоды. Сэкономленные деньги пойдут на регулярное обслуживание и замену оборудования. А большие теплотрассы будут просто не нужны, ведь источник тепла будет у жителей буквально под окнами.

Последний вариант: комплексная целевая программа по замене труб, в которую пойдут деньги из федерального, городского, районных бюджетов. Однако принятие ее в ближайшее время не так вероятно, кроме того, даже если она будет принята, но ничего из вышеперечисленного не будет сделано, через четверть века мы окажемся в такой же сложной ситуации, ведь новые трубы к тому моменту вновь будут изношены, а денег на их ремонт не будет.