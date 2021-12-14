В Петербурге опять рвутся трубы. Почему это будет происходить все чаще и что делать? Отвечает эксперт

С начала отопительного сезона в Петербурге, по подсчетам журналистов, произошло уже более полусотни коммунальных аварий. В некоторых районах люди уже успели посидеть без воды и отопления несколько раз за декабрь. Ситуация выглядит очень тяжелой, и не исключено, что все станет хуже. Почему это произойдет и как этого избежать — объясняет в своей колонке Екатерина Кузнецова, доцент кафедры государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС.
Как происходят аварии?
Ежегодно с началом отопительного сезона мы с незавидной регулярностью слышим об очередной коммунальной аварии, а иногда и становимся ее жертвой, в лучшем случае оказавшись в самый неподходящий момент без горячей воды и вспоминаем дачную романтику тазиков.
Одной причины, как правило, нет, обычно, это целый комплекс. Основные проблемы возникают в начале и в конце отопительного сезона в связи с резкими перепадами температуры. Ежегодно в межотопительный период производятся гидравлические испытания на плотность и прочность сетей, единичные выявленные дефекты устраняются сразу по месту, и в отопительный сезон сети вступают целыми, а в отопительный период … из-за резкого колебания температур происходят прорывы.
Почему они происходят?
Большая часть коммуникаций в городе прокладывались в 60-70-е годы. Мало того, что трубы выработали свой срок службы (он в среднем составляет 25 лет), они также были банально не рассчитаны на современные нагрузки. В частности на вибрации, которые возникают из-за интенсивного автомобильного трафика.
Внимательный читатель, наблюдавший за процессом устранения аварии у себя под окном, может возразить: трубы же каждый раз меняют. Это верно лишь отчасти. В большинстве случаев на аварийный участок ставится заплатка или меняется лишь небольшой фрагмент. При этом к старой части (которая от коррозии едва ли толще фольги) приваривают новый кусок трубы. Естественно, что на месте сварки очень быстро образуется новый прорыв.
Почему сети не реконструируют?
Коммуникации принадлежат собственнику, и, формально, именно ему принимать решения о том, на что потратить деньги. За наружные сети вообще никто не хочет по факту отвечать. Трубы диаметром 700 мм, 500 мм — огромные объемы металла, металлопрокат дорогой.
При этом денег, которые сейчас заложены в тарифе, на реконструкцию не хватает и хватить не может, ведь они экономически не обоснованы. Даже годами обсуждавшийся переход на стопроцентную оплату коммунальных платежей просто не включает в себя инвестиции в развитие инфраструктуры и замену коммуникаций. Участники рынка говорят, что тех сумм, которые они получают по квитанциям, хватает на ремонт 1,5% городских сетей в год. А ремонт и замена за это время нужны 4% коммуникаций. То есть каждый год 2,5% городских труб остаются без ухода или обновления, хотя отчаянно в них нуждаются.
С учетом снижающегося уровня жизни населения и роста задолженности жителей перед ресурсоснабжающими организациями, а также учтивая тарифную сетку, сетевым организациям по сути самостоятельно не изыскать средства на реконструкцию теплосетей. Количество прорывов будет только расти.
Есть ли выход?
Навскидку можно предложить несколько путей выхода из сложившейся ситуации. Первый, и самый очевидный: постепенно поднять тарифы, однако учитывая все возрастающие долги по ЖКХ, он вряд ли может быть самым действенным. С другой стороны государство может больше субсидировать сетевые компании с тем расчетом, чтобы их средств хватало на реконструкцию и замену коммуникаций.
Второй вариант: концессионные соглашения. Кое-где (к примеру в Гатчинском районе Ленобласти) уже запущено государственно-частное партнерство. Частники сами обслуживают и модернизируют сети, ставят новое оборудование, получая право собирать плату с населения. Проблема в том, что это также предполагает рост тарифов. Хотя, возможно, и не такой большой, ведь негосударственные компании смогут эффективнее организовать работу.
Еще одним решением могут быть небольшие котельные во дворах (или даже внутри домов), которые можно строить в рамках программ комплексного освоения территорий. Если управляющие компании будут иметь свою котельную, то смогут гибко регулировать температуру в батареях и необходимость отопления в зависимости от погоды. Сэкономленные деньги пойдут на регулярное обслуживание и замену оборудования. А большие теплотрассы будут просто не нужны, ведь источник тепла будет у жителей буквально под окнами.
Последний вариант: комплексная целевая программа по замене труб, в которую пойдут деньги из федерального, городского, районных бюджетов. Однако принятие ее в ближайшее время не так вероятно, кроме того, даже если она будет принята, но ничего из вышеперечисленного не будет сделано, через четверть века мы окажемся в такой же сложной ситуации, ведь новые трубы к тому моменту вновь будут изношены, а денег на их ремонт не будет.
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