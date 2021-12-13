В России намерены запретить вылов китов и дельфинов для развлечений

Согласно законопроекту «О внесении изменений в статью 15 ФЗ «Об исключительной экономической зоне РФ» и статью 26 ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»», в России намерены установить запрет на промышленное и прибрежное рыболовство китов, дельфинов и морских свиней с учетом их биологических особенностей и значения для экосистемы морей.

Ко второму чтению законопроекта депутаты Госдумы от «Единой России» Владимир Бурматов, Светлана Бессараб и Николай Валуев разработали поправки, согласно которым этих же животных предлагается запретить для вылова в учебных и культурно-просветительских целях.

«Это [рыболовный промысел в культурно-просветительских целях] абсолютно циничный бизнес компаний, которые, прикрываясь этими целями, просто продавали китов и дельфинов за рубеж. В одной из таких китовых тюрем, как нам сообщили представители МВД, «плескалось» порядка полумиллиарда долларов. В такую сумму органами правопорядка были оценены около ста касаток и белух», — приводят «Известия» слова Бурматова.

Законопроект о запрете вылова китообразных в культурных и просветительских целях накануне, 9 декабря, поддержал президент России Владимир Путин. «В учебных, в научных — это очень близко. Вы предлагаете запретить вылов с целью такой развлекательной? Ну да, согласен, давайте так и сделаем, хорошо», — отметил он. Также в поддержку запрета выступили в Минприроды. «Безусловно, Минприроды выступает за охрану мормлеков и ужесточение регулирования этой сферы», — заявили в министерстве.