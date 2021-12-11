В Петербурге задержали мужчину, который облил кислотой молодую пару

По данным МВД, инцидент произошел вечером в минувшую пятницу. В полицию обратился 18-летний молодой человек с сообщением о том, что у дома № 86 на набережной канала Грибоедова мужчина облил кислотой его, а также 16-летнюю девушку. Их госпитализировали с химическими ожогами. Cостояние девушки оценивается как тяжелое, а юноши — как удовлетворительное.

Полиция задержала нападавшего на Московском проспекте, им оказался безработный 24-летний мужчина из Твери. Согласно предварительной версии, он совершил этот поступок из-за ревности. Нападение с кислотой квалифицировано по ч.2 ст. 112-й статье УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).