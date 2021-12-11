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Шестилетний ребенок умер в стоматологии после введения наркоза

В Петербурге шестилетний мальчик умер в частной стоматологической клинике в Приморском районе. У него остановилось сердце после введения наркоза, передает «Фонтанка».

Shutterstock

По данным издания, в клинике ребенка осмотрел педиатр, после чего в присутствии матери врачи пытались ввести общий наркоз. Однако вскоре у пациента остановилось сердце. В течение 45 минут мальчика пытались спасти, но безуспешно. Приехавшие на вызов медицинские сотрудники скорой констатировали смерть.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Сейчас проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств инцидента.

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