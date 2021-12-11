Шестилетний ребенок умер в стоматологии после введения наркоза

По данным издания, в клинике ребенка осмотрел педиатр, после чего в присутствии матери врачи пытались ввести общий наркоз. Однако вскоре у пациента остановилось сердце. В течение 45 минут мальчика пытались спасти, но безуспешно. Приехавшие на вызов медицинские сотрудники скорой констатировали смерть.