Можно ли отобрать уже подаренную вещь? За какой подарок придется заплатить налоги? Объясняет адвокат!

Устанавливает ли закон какие-то правила, связанные с подарками?

Для начала уточним, что под дарением понимается исключительно безвозмездная передача собственности от одного лица к другому. То есть в эту категорию не попадают случаи, когда получатель делает ответный жест — оказывает некую услугу или же сам передает какую-то вещь. Такой акт обязательно сопровождается заключением договора: например, просто сказав «это вам от меня» или же на словах простив долг, вы уже заключаете устный договор дарения.

Письменная (простая или нотариальная) форма обязательна при безвозмездной передаче недвижимости, при получении от юридического лица подарка, стоимость которого превышает 3000 рублей, а также если речь идет о намерении – в тексте потребуется указать, что, кому и когда вы обязуетесь подарить. Кроме того, договор дарения недвижимости подлежит обязательной государственной регистрации.