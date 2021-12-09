Можно ли отобрать уже подаренную вещь? За какой подарок придется заплатить налоги? Объясняет адвокат!

Близятся праздники, и многие уже задумались о том, что преподнесут на Новый год родным, друзьям, деловым партнерам. Дело непростое, в том числе и юридически. За какие-то подарки придется заплатить налог, а какие-то нельзя делать учителям и врачам, некоторые и вовсе можно вернуть назад, если получивший презент будет неправильно с ним обращаться. Обо всем этом рассказывает в своей колонке адвокат председатель президиума Московской коллегии адвокатов «Жорин и партнеры» Сергей Жорин.
Устанавливает ли закон какие-то правила, связанные с подарками?
Для начала уточним, что под дарением понимается исключительно безвозмездная передача собственности от одного лица к другому. То есть в эту категорию не попадают случаи, когда получатель делает ответный жест — оказывает некую услугу или же сам передает какую-то вещь. Такой акт обязательно сопровождается заключением договора: например, просто сказав «это вам от меня» или же на словах простив долг, вы уже заключаете устный договор дарения.
Письменная (простая или нотариальная) форма обязательна при безвозмездной передаче недвижимости, при получении от юридического лица подарка, стоимость которого превышает 3000 рублей, а также если речь идет о намерении – в тексте потребуется указать, что, кому и когда вы обязуетесь подарить. Кроме того, договор дарения недвижимости подлежит обязательной государственной регистрации.
Что делать, если постфактум даритель изменил свое решение?
Все зависит от того, готов ли пойти навстречу одаряемый. Если да, достаточно заключить с ним соглашение о расторжении договора. Если же нет, вообще говоря, право требования возврата подарка законом не предусмотрено. Исключениями, позволяющими подать иск о расторжении договора, являются следующие обстоятельства:
1) одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя, члена его семьи или близкого родственника либо умышленно нанес телесные повреждения дарителю;
2) одаряемый создает угрозу безвозвратной утраты подарка, который представляет для дарителя большую неимущественную ценность.
В нашей практике был случай, когда суд встал на сторону мужчины, подарившего сыну свой единственный автомобиль в связи с рождением внучки, а через некоторое время потребовавшего вернуть ему транспортное средство. На протяжении длительного времени сын не проходил техосмотр, не осуществлял обслуживание и ремонт машины, вообще не пользовался ею, что, по мнению истца, в совокупности могло привести к безвозвратной утрате автомобиля. Заметим, что если на момент расторжения договора сам предмет у одаряемого отсутствует, он обязан уплатить дарителю стоимость презентованной вещи.
Можно ли отказаться от подарка?
Если передача имущества еще не состоялась, достаточно заявить о своем желании, причем имея письменно заключенный договор: сделать это также надо письменно. При этом в последнем случае даритель вправе потребовать от одаряемого возмещения ущерба, который был причинен ему отказом. Если же подарок уже принят, то вернуть его можно только с согласия дарителя.
Придется ли при вручении или принятии подарка уплатить налоги?
Такая обязанность возникает, но только у одариваемого и только если:
– либо он становится обладателем недвижимого имущества, транспортного средства, акций, долей, паев, а даритель не является его близким родственником;
– либо стоимость подарка превышает 4000 рублей, а дарителем выступает ИП или юридическое лицо.
Какие подарки считаются дорогостоящими и в чем их специфика?
Граница установлена на уровне 3000 рублей. Для подарков меньшей стоимости никаких запретов и ограничений не предусмотрено. Если же лимит превышен, то, согласно закону, дарителем не может выступать лицо, признанное недееспособным, и ребенок, не достигший 14 лет. Дети старше этого возраста вправе вручать дорогостоящие подарки, но только с письменного согласия родителей.
Также существуют запреты на вручение дорогостоящих подарков:
– учителям, медикам, работникам социальных организаций, приютов от лица тех, кто в этих организациях лечится, учится или содержится, и от их родственников;
– государственным и муниципальным служащим. Исключение составляют подарки, связанные с протокольными мероприятиями, служебными командировками или другими официальными мероприятиями (такие подношения впоследствии признаются государственной собственностью);
– юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю от другого юрлица/ИП.
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