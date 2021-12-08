В России разрешили штрафовать людей без масок по фотографиям

Суд рассмотрел кассационную жалобу продуктового магазина из московского района Люблино. Местная управа пришла туда с проверкой и заметила продавца, у которого не было маски. На торговую точку выписали протокол и штраф на 100 тысяч рублей за «невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности».

Представитель магазина оспаривал это решение и дошел до Верховного суда. По его мнению, районный суд должен был назначить экспертизу по фотографии и допросить понятых, но этого не сделал. Но Верховный суд отметил, что в данном случае для доказательства вины не было «необходимости в использовании специальных познаний в науке и технике».

«Фотоматериал, на котором зафиксирован продавец магазина на своем рабочем месте в торговом зале без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респиратора), обоснованно признан судебными инстанциями достоверным и допустимым доказательством по делу, отвечающим требованиям, предъявляемым к такого вида доказательствам названным кодексом», — сказано в постановлении.

Также подчеркивается, что и административное расследовании тоже проводить необязательно, потому что оно «проводится только в тех случаях, когда осуществляется экспертиза или иные требующие значительных временных затрат процессуальные действия».

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