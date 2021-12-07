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От цен на продукты до ЖКХ: россияне рассказали, что расстраивает их больше всего

Россияне рассказали, что расстраивает их больше всего. Рост цен на продукты питания, подорожание бензина и счетов ЖКХ — публикуем список «триггеров».

Shutterstock.com

Каждый второй опрошенный негодует из-за динамики цен на продукты питания. 17% пожаловались на возросшую стоимость бензина и горюче-смазочных материалов, 11% возмущают цены на жилищно-коммунальные услуги. 5% россиян считают неприемлемым рост цен на транспорт, 4% — на медицину и лекарства. 3% россиян раздражает повышение цены на товары для дома и бытовую химию. Об этом говорят результаты опроса сервиса SuperJob, которые поступили в редакцию «Собака.ru».

По 2% респондентов нервирует повышение стоимости квадратного метра, удорожание строительных материалов, одежды и обуви. Среди других категорий товаров и услуг с раздражающей динамикой цен россияне называли электронику и бытовую технику, автомобили, алкоголь, репетиторов, кружки, мобильную связь, интернет, сигареты, косметику, парфюмерию и прочие.

Каждый четвертый выразил недовольство повышением цен вообще на все. Лишь 4% спокойно относятся к росту цен на товар и услуги. «Естественные экономические процессы», «Инфляция, что поделаешь», — комментируют они. Мужчины чаще женщин выражали недовольство ростом цен на бензин и недвижимость. А женщин больше раздражает удорожание продуктов питания, транспортных услуг, лекарств и товаров для дома.

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