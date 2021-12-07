Федеральный закон «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации» Путин подписал накануне, 6 декабря. Документ прописывает порядок действий членов экипажа самолета и сотрудников службы авиационной безопасности при «пресечении противоправных действий на борту воздушного судна лиц, которые своими действиями создают непосредственную угрозу безопасности полета либо угрозу жизни или здоровью других лиц и отказываются подчиняться распоряжениям командира».

Чтобы усмирить дебоширов, бортпроводники теперь имеют право «применять все необходимые меры, в том числе принуждения» — но только на основании соответствующего распоряжения командира воздушного судна. Также они могут использовать «специальные средства сдерживания» — их список предстоит определить правительству.

Еще в 2019 году один из автор законопроекта, член комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов говорил, что в список спецсредств попадут пластиковые наручники. «Данный законопроект не предполагает, что какая-то хрупкая девушка будет набрасываться на дебошира, надевать на него наручники, потому что по факту даже два бортпроводника не всегда справляются, если человек находится в состоянии алкогольного опьянения. Но тем не менее периодически происходят ситуации, когда сами пассажиры совместно с экипажем принимают меры, и хулиганы оказываются прикованными к своему креслу либо ремнями безопасности, либо какими-то подручными средствам — шарфами, женскими колготками, полотенцами и так далее. Именно командир воздушного судна будет отдавать соответствующие распоряжения о применении наручников», — отмечал он.