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Роскомнадзор заблокировал крупнейшую площадку по продаже вещей ручной работы Etsy из-за реплик товаров Gucci

Роскомнадзор заблокировал сайт международной торговой площадки Etsy.com, на которой продаются уникальные вещи руной работы. Под запрет попала одна страница с репликами вещей Gucci, а закрыли всю платформу.

Shutterstock.com

Решение о блокировке страницы вынес Октябрьский районный суд Тамбова 25 июля 2019 года. Под закрытие попал весь сайт, и все из-за использования протокола HTTPS. У подобных сайтов невозможно блокировать страницы отдельно, поэтому «замораживают» по IP ресурс целиком.

С сайта уже давно убрали страницу, которую запретил суд. На ней выдавался результат поиска по запросу «gucci replica». Прокурор пояснил, что на этой странице заметили «информацию с рекламой и реализацией аксессуаров известной торговой марки с доставкой в пределах Российской Федерации». Роскомнадзор подчеркнул, если ресурс удалит страницу с сайта, то это будет служить обоснованием для снятия блокировки.

UPD: Роскомнадзор разблокировал сайт Etsy.com после удаления запрещенной информации (обновлено 3 декабря 14:43).

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