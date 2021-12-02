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«Индекс пододеяльника»: в 50% российских семьях сменой постельного белья занимаются только женщины

Благотворительный фонд «Нужна помощь» провел исследование по поводу гендерного неравенства в России. Одной из темой опросов стало распределение домашних обязанностей, в частности — «индекс пододеяльника».

Одним из спонсоров исследования выступил российский бренд постельного белья Morфeus. Он провел опрос и вычислил «индекс пододеяльника» — показатель, который указывает, кто чаще всего в семье занимается сменой постельного белья.

Исследование показало, что в 50% семей постельное белье меняют исключительно женщины, в 36% опрошенных пар делят эту обязанность между собой. Лишь в 10% семьях пододеяльники заправляют мужчины, а 4% респондентов просят заправлять кровать помощников по дому.

24% женщин заявили, что смена постельного белья исключительно их обязанность. 39% опрошенных, которые единолично застилают кровать, считают это действие своей прямой обязанностью. А оставшиеся 61% заправляют постель добровольно, но не думают, что это входит в их домашние обязанности.

Еще выяснилось, что чем моложе пара, тем более равноправно делятся обязанности. А с возрастом обязанность заправлять постель все больше отходит женщинам.

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