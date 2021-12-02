Когда пандемия коронавируса в России будет побеждена? Врачи дали прогноз — и он пессимистичный

Каждый девятый врач (11%) считает, что в ближайшие месяцы тренд на снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией продолжится. Относительное большинство опрошенных врачей (42%) ожидают незначительного роста количества новых заражений, а около трети (29%) считают, что количество новых диагнозов COVID-19 существенно возрастет. Каждый пятый врач (19%) затруднился ответить на вопрос о возможном росте или снижении заболеваемости в ближайшие месяцы. Об этом говорят результаты исследования «Росгосстрах жизнь», «Росгосстрах» и платформы для врачей «Доктор на работе», о которых пишет РБК.

Что мешает бороться с пандемией коронавируса? Вот несколько причин, названных врачами:

84% врачей считают, что мешает борьбе с коронавирусной инфекцией нежелание части россиян соблюдать самоизоляцию после контактов с предполагаемыми носителями инфекции;

77% — отказ носить маски;

74% — активное посещение общественных мест, в том числе баров, ресторанов, концертных залов и других;

73% — нежелание части россиян делать прививку от коронавируса;

49% — отсутствие привычки мыть руки и использовать антисептики.

Как считает профессор, профессора, куратор исследований влияния коронавируса на психологию в Институте психологии РАН Тимофей Нестик, медики, как и люди без медицинского образования, могут поверить в мифы вокруг вакцинации из-за потери точки опоры и желания найти эмоциональную поддержку на фоне вызванных пандемией психологических травм.

«Вне зависимости от уровня образования мы все уязвимы, и человек найдет такую конструкцию, которая сделает для него ту или иную конспирологическую теорию непротиворечивой. Так он вновь находит точку опоры, получает эмоциональную поддержку со стороны других таких же последователей теории заговора», — объяснил он.