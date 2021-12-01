Бесплатный доступ к ряду сайтов и борьба с финансовыми пирамидами: как изменится жизнь россиян с 1 декабря?

1 декабря

Борьба с финансовыми пирамидами

В России вводится досудебная блокировка сайтов, рекламирующих финансовые пирамиды, вводящих пользователей в заблуждение из‑за сходства доменных имен, оформления или содержания с настоящими финансовыми организациями и предлагающих финансовые услуги лиц, которые их оказывать не вправе. «Появится возможность во внесудебном порядке блокировать сайты, которые выманивают деньги, а потом исчезают. Решение позволит оперативно пресекать деятельность ресурсов, рекламирующих финансовые пирамиды», — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Доступ к социально значимым сайтам

К социально значимым сайтам предоставят бесплатный доступ. В перечень таких ресурсов войдут сайты госорганов и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов России, а также портал «Госуслуги». Остальные социально значимые сайты определяет специальная правительственная комиссия.

Изменения в законе «О связи»

Собственниками или другими владельцами линий связи, пересекающих госграницу РФ, с 1 декабря могут быть только российские юрлица. Кроме того, операторы связи обязаны проверять в Единой системе идентификации и аутентификации информацию о корпоративных абонентах, которую вносят туда юрлица и ИП.

Социальное обеспечение

Вступают в силу отдельные положения правил передачи гражданами в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) посредством портала «Госуслуги» реквизитов своих банковских счетов и их использования для предоставления мер поддержки и соцвыплат. Интегрированные с порталом банки смогут передавать информацию об открытых и закрытых счетах. Для этого гражданин должен дать банку согласие на использование своих реквизитов. Сделать это можно в том числе через «Госуслуги».

Ответственность за продажу немаркированной продукции

Вводится административная ответственность за нарушение требований об обязательной маркировке товаров, в том числе лекарств. При этом за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или сбыт товаров с использованием заведомо поддельных средств идентификации будет грозить уголовная ответственность — до трех лет лишения свободы.