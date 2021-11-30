Меня несправедливо наказали за нарушение ПДД, как быть? Можно ли вернуть уже уплаченный штраф? Отвечает адвокат!

Меня оштрафовали за нарушение ПДД. Могу ли я обжаловать «приговор»?

Порядок действий будет зависеть от того, кто именно вынес решение о привлечении к ответственности. Помимо ГИБДД, сделать это могут уполномоченные организации, административные комиссии, и оспаривание вынесенных ими штрафов предусмотрено исключительно в судебном порядке.

Жалобу на действия сотрудника ГИБДД можно направить или его начальнику, или ему самому (в течение трех суток он обязан передать документ руководству). В случае отказа удовлетворить жалобу вы вправе обратиться в суд.

Впрочем, ничто не мешает вам сразу избрать этот вариант и не связываться с госавтоинспекцией, но важно иметь в виду, что в ГИБДД жалобу будут рассматривать 10 дней, а в суде – два месяца или дольше, учитывая загруженность. Жалоба на штраф, наложенный на основе записи с камер видеофиксации, подается либо оформившему постановление должностному лицу Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП), либо вышестоящему руководителю ГИБДД, либо в суд. В любом случае действовать можно и лично, и посредством интернет-сервисов, и через обычную почту.