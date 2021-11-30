Меня несправедливо наказали за нарушение ПДД, как быть? Можно ли вернуть уже уплаченный штраф? Отвечает адвокат!

Многие автомобилисты сталкивались с ситуацией: приходит квитанция об уплате штрафа, но водитель точно помнит, что правил не нарушал. Что делать в этой ситуации: можно ли оспорить наказание? И как быть, если наказание отменили, а деньги уже заплачены. Адвокат председатель президиума Московской коллегии адвокатов «Жорин и партнеры» Сергей Жорин отвечает на эти вопросы.
Меня оштрафовали за нарушение ПДД. Могу ли я обжаловать «приговор»?
Порядок действий будет зависеть от того, кто именно вынес решение о привлечении к ответственности. Помимо ГИБДД, сделать это могут уполномоченные организации, административные комиссии, и оспаривание вынесенных ими штрафов предусмотрено исключительно в судебном порядке.
Жалобу на действия сотрудника ГИБДД можно направить или его начальнику, или ему самому (в течение трех суток он обязан передать документ руководству). В случае отказа удовлетворить жалобу вы вправе обратиться в суд.
Впрочем, ничто не мешает вам сразу избрать этот вариант и не связываться с госавтоинспекцией, но важно иметь в виду, что в ГИБДД жалобу будут рассматривать 10 дней, а в суде – два месяца или дольше, учитывая загруженность. Жалоба на штраф, наложенный на основе записи с камер видеофиксации, подается либо оформившему постановление должностному лицу Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП), либо вышестоящему руководителю ГИБДД, либо в суд. В любом случае действовать можно и лично, и посредством интернет-сервисов, и через обычную почту.
Каким временем я располагаю?
В вашем распоряжении 10 дней, причем отсчет начинается с момента, когда вы получаете копию постановления. Это произойдет на месте правонарушения, если инспектор ГИБДД зафиксировал ваш проступок и оформил документы прямо на дороге, в отделении ГИБДД после разбора дорожной ситуации или уже по адресу вашей регистрации, на который по почте будет отправлено постановление о привлечении к ответственности за нарушение, зафиксированное видеокамерой.
Если время упущено, придется вместе с жалобой подать заявление с просьбой предусмотреть дополнительное время на обжалование, но удовлетворят его только при наличии уважительных и обоснованных причин. Нелишними будут командировочные удостоверения, больничные листы и прочие документы, доказывающие, что в 10-дневный срок уложиться было нереально.
Что делать, если правила я нарушил не в том регионе, где проживаю?
Обычно штраф обжалуется по месту совершения правонарушения, но вы имеете право либо направить жалобу по почте и попросить рассмотреть ее в ваше отсутствие, либо подать ходатайство о передаче дела по месту жительства. Последнее возможно только при наличии веских оснований, так как в рамках рассмотрения вопроса могут быть вызваны сам заявитель, потерпевшие, свидетели, а также должностное лицо, вынесшее постановление.
Каковы шансы решения вопроса в мою пользу?
Они весьма высоки, когда, например, постановление было оформлено с нарушением формальностей. Безусловными факторами в вашу пользу станут неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, плохо различимая разметка, неосторожные маневры прочих участников движения и тому подобные обстоятельства. Проблема состоит в том, что бремя доказывания в таких случаях возлагается на оштрафованного.
Заметим, что иногда есть смысл обжаловать штраф, даже если ваша вина очевидна и неоспорима: рассмотрение дела позволит оттянуть момент вступления постановления в законную силу, а значит, обязанность уплатить штраф возникнет спустя некоторое время.
Кто может обжаловать штраф?
Сделать это имеет право только гражданин, имя которого фигурирует в постановлении, или же уполномоченное им лицо, действующее на основании нотариально оформленной доверенности.
Важно отметить: когда нарушение фиксируется камерой, кто бы ни управлял транспортным средством, постановление о штрафе выписывают на собственника автомобиля. Соответственно, если за рулем было иное лицо, вынесенное ЦАФАП решение подлежит отмене, а наказан должен быть реальный виновник. Но чтобы справедливость восторжествовала, потребуется представить доказательства собственной непричастности, будь то договор аренды автомобиля, доверенность на право управлять транспортным средством или же показания самого нарушителя.
Штраф отменили, но я уже уплатил его. Как мне вернуть деньги?
Необходимо подать в орган, который вынес постановление о вашей виновности, заявление, образец которого размещен на сайте МВД России. Потребуется указать свои банковские реквизиты и приложить документ, подтверждающий оплату, а также копии паспорта и решения об отмене постановления.
Срок возврата денежных средств составит около 30 дней. Кстати, как указывал Верховный cуд РФ, гражданин имеет право на компенсацию расходов, понесенных по делу (сюда входит и гонорар защитника), если он признан невиновным по делу об административном правонарушении либо дело было прекращено за отсутствием состава или события административного правонарушения. Надо только подать соответствующее заявление в суд, приложив к нему документы об оплате юридических услуг.
Текст подготовлен по материалам журнала «Аэрофлот».
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