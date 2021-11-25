Сеть взаимопомощи женщин «ТыНеОдна» открыла первую в России библиотеку исследований о насилии

Как рассказали «Собака.ru» в «ТыНеОдна», «МыИзучаемНасилие» — это онлайн-библиотека, в которой собраны наиболее важные международные, зарубежные и российские исследования на тему насилия в отношении женщин. Для каждого исследования были созданы специальные «карточки», кликнув на которые можно прочитать аннотации — суть исследования, метод и выводы.

«Благодаря им доступ к информации теперь есть даже у тех, кто не владеет иностранным языком или не может оплатить доступ на первоисточник. Также мы разработали удобную систему поиска. Сегодня мы добавили первые 28 самых интересных исследований, в ближайшие месяцы на сайте будет 150 статей», — отметили представители сети.

Библиотека исследований о насилии будет пополняться с ноября 2021 года по январь 2022-го.

Сегодня, 25 ноября, в мире проходит Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Он был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2000 году. Дата выбрана в память сестер Мирабаль, убитых в Доминиканской Республике 25 ноября 1960 года. В своей резолюции ассамблея предложила правительствам, учреждениям системы ООН, международным и неправительственным организациям проводить в этот день мероприятия, привлекающие внимание общества к проблеме насилия в отношении женщин.