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Одиноких родителей в России освободят от командировок, ночных смен и сверхурочных работ

Привлекать одиноких родителей к командировкам, ночным сменам и сверхурочным работам в России теперь будут только с их согласия. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс уже приняты.

Shutterstock.com

Федеральный закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» уже принят Государственной думой и Советом Федерации, текст документа публикует «Российская газета». Ранее ограничения распространялись на родителей-одиночек с детьми до 5 лет, также работодатель не мог настаивать на ночных сменах или переработках, если его сотрудник — многодетный родитель или если второй родитель в полной семье, где есть дети до 14 лет, работает вахтовым методом.

Теперь для того, чтобы привлечь работника к сверхурочной или ночной работе, а также отправить в командировку, работодателю потребуется получить добровольное согласие сотрудника в письменном виде, а также предварительно и под роспись ознакомить с правом отказаться от нее.

«Семейная политика — это не только социальные выплаты, но и помощь родителям в совмещении воспитания детей и работы. Представьте себе, когда одного ребенка нужно отвезти в детский сад, другого — в школу, третий — заболел... Понятно, что для многодетных семей командировки одного из родителей становятся настоящим испытанием. Такая же ситуация в семьях, где один из супругов уезжает на вахту или когда ребенка воспитывает единственный родитель», — отметил председатель Комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Кроме того, поправки в Трудовой кодекс устанавливают дополнительные гарантии для людей с инвалидностью и работников, которые ухаживают за больными родственниками. Отправлять их в командировки теперь также можно только с письменного согласия.

Новые положения Трудового кодекса вступят в силу 30 ноября.

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