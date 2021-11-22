18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

В России разрешили заключать трудовые договоры дистанционно

Россиянам разрешили дистанционно проходить собеседования с работодателями и заключать трудовые договоры удаленно. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Shutterstock.com

Из документа следует, что сотрудник сможет выбирать работу в другом регионе, проходить собеседование дистанционно и также заключать трудовой договор. В пояснительной записке говорится, что с помощью электронной подписи работники смогут подписывать необходимые документы, а еще получать к ним быстрый доступ.

«Закон позволит оперативно получить государственные, муниципальные, банковские и иные услуги, где требуется предоставление данных от работодателя, необходимые сведения можно будет запросить через информационную систему», — говорится в материалах.

Также отмечается, что организации самостоятельно принимают решения о переходе на электронный документооборот. Работодатели обязаны предупреждать об этом своих сотрудников, те в свою очередь, могут отказаться от этого права.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: