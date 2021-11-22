В России разрешили заключать трудовые договоры дистанционно

Россиянам разрешили дистанционно проходить собеседования с работодателями и заключать трудовые договоры удаленно. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.
Из документа следует, что сотрудник сможет выбирать работу в другом регионе, проходить собеседование дистанционно и также заключать трудовой договор. В пояснительной записке говорится, что с помощью электронной подписи работники смогут подписывать необходимые документы, а еще получать к ним быстрый доступ.
«Закон позволит оперативно получить государственные, муниципальные, банковские и иные услуги, где требуется предоставление данных от работодателя, необходимые сведения можно будет запросить через информационную систему», — говорится в материалах.
Также отмечается, что организации самостоятельно принимают решения о переходе на электронный документооборот. Работодатели обязаны предупреждать об этом своих сотрудников, те в свою очередь, могут отказаться от этого права.
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