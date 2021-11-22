В России разрешили заключать трудовые договоры дистанционно

Из документа следует, что сотрудник сможет выбирать работу в другом регионе, проходить собеседование дистанционно и также заключать трудовой договор. В пояснительной записке говорится, что с помощью электронной подписи работники смогут подписывать необходимые документы, а еще получать к ним быстрый доступ.

«Закон позволит оперативно получить государственные, муниципальные, банковские и иные услуги, где требуется предоставление данных от работодателя, необходимые сведения можно будет запросить через информационную систему», — говорится в материалах.

Также отмечается, что организации самостоятельно принимают решения о переходе на электронный документооборот. Работодатели обязаны предупреждать об этом своих сотрудников, те в свою очередь, могут отказаться от этого права.