Какие профессии считаются самыми благородными в 2021 году? Ответили россияне

Россияне считают, что медицинские специальности являются самыми благородными в 2021 году. Такие результаты были получены в ходе опроса сервиса по поиску работы SuperJob.
Согласно данным сервиса, каждый четвертый россиянин оценил деятельность медработников как самую благородную в наше время. На втором месте в рейтинге оказались учителя и воспитатели —14% опрошенных выбрали этот вариант. Еще 8% проголосовали за рабочие специальности.
По 3% респондентов назвали самыми самоотверженными спасателей и пожарных, по 2% — военнослужащих, инженеров и волонтеров, а также дворников. При этом 8% россиян заявили, что в любой профессии есть благородные, нравственные и самоотверженные люди.
Примечательно, что женщины почти вдвое чаще мужчин считают самым благородным труд медиков. А мужчины втрое чаще женщин называли представителей рабочих профессий.
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