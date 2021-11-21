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Какие профессии считаются самыми благородными в 2021 году? Ответили россияне

Россияне считают, что медицинские специальности являются самыми благородными в 2021 году. Такие результаты были получены в ходе опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Shutterstock

Согласно данным сервиса, каждый четвертый россиянин оценил деятельность медработников как самую благородную в наше время. На втором месте в рейтинге оказались учителя и воспитатели —14% опрошенных выбрали этот вариант. Еще 8% проголосовали за рабочие специальности.

По 3% респондентов назвали самыми самоотверженными спасателей и пожарных, по 2% — военнослужащих, инженеров и волонтеров, а также дворников. При этом 8% россиян заявили, что в любой профессии есть благородные, нравственные и самоотверженные люди.

Примечательно, что женщины почти вдвое чаще мужчин считают самым благородным труд медиков. А мужчины втрое чаще женщин называли представителей рабочих профессий.

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