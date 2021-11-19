Певица Марина Хлебникова в коме. Она пострадала в пожаре из-за непотушенной сигареты

Пожар произошел вечером 18 ноября в доме по Ратной улице в Москве. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, в 22:51 оно было потушено. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

У Хлебниковой 50% ожогов тела — пострадали кожа лица, туловище, ноги, а также верхние дыхательные пути. Врачи также диагностировали ингаляционное поражение. Певица находится а тяжелом состоянии в реанимационном отделении НИИ скорой помощи имени Склифосовского. «Ожоговая реанимация, температура 36,3 градуса, состояние крайне тяжелое, на аппарате», — сообщили в медицинском учреждении.

Дышать самостоятельно Хлебникова не может — в настоящий момент она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Как пишет Telegram-канал Mash, певица также введена в медикаментозную кому.

Марина Хлебникова родилась в 1965 году в Москве. Окончила Академию музыки имени Гнесиных по классу фортепиано и эстрада. В 1989 году, ещё будучи студенткой института, Марина была замечена Бари Алибасовым и приглашена им на большую эстраду в качестве солистки организовываемых им групп — сначала «Интеграл», потом «На-На». Первый сольный альбом Хлебниковой «Останься» вышел в 1993 году. Наибольшую популярность певице принесла песня «Чашка кофию», выпущенная в 1997 году.