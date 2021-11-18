Проект поправок в статью 5.35.1 Кодекса об административных правонарушениях «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и Уголовный кодекс внесло на рассмотрение Госдумы правительство. Сейчас в документе прописано, что неуплата родителем «без уважительных причин в нарушение решения суда» алиментов на несовершеннолетних либо нетрудоспособных детей наказывается обязательными работами на срок до 150 часов, административным арестом на срок от 10 до 15 суток, а при невозможности применения этих санкций — штрафом в размере 20 тысяч рублей.

Правительство предлагает дополнить данный пункт нормой, по которой санкции должны применяться и при неуплате алиментов «в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением». Поправки в УК РФ, в свою очередь, предписывают, что за неоднократное нарушение обязательств по уплате алиментов для тех, кто ранее уже привлекался к административной ответственности, наступит ответственность уголовная — исправительные или принудительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.

«В настоящее время злостные неплательщики алиментов уходят от ответственности, заплатив лишь часть суммы, назначенной судом или оговоренной в нотариально заверенном соглашении. В результате обеспечение ребенка полностью ложится на одного из родителей, чаще всего на маму. Недопустимо, когда второй родитель годами уклоняется от своих обязанностей и не несет за это никакого наказания. Необходимо ответственно относиться к своим детям. Даже если семья распалась, это не снимает ответственности с родителя за содержание и воспитание ребенка», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.