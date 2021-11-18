Большинство россиян, имеющих опыт удаленной работы во время пандемии, считают, что запрет на звонки и сообщения необходимо ввести и в России (58%). По их мнению, работодатели должны уважать личное время сотрудников — независимо от того, работает он в офисе или дома. Каждый пятый удаленный сотрудник (19%), напротив, не считает необходимым введение подобного закона. Об этом говорят результаты опроса сервиса SuperJob, которые поступили в редакцию «Собака.ru».

Те, кто еще ни разу не работал удаленно, реже выражают готовность следовать португальскому опыту. Одобрить закон, который запрещает работодателям звонить или писать сообщения сотрудникам в нерабочее время, готовы только 43% из них. По мнению 36% опрошенных, подобные законы к России не применимы. «Такой запрет бесполезен, так как его все равно не будут соблюдать», — считают они.

Среди работников с опытом «удаленки» женщины заметно чаще мужчин поддерживают идею о запрете на звонки и сообщения сотрудникам в нерабочее время — 61% против 55%. Среди тех, кто и во время пандемии трудится на территории работодателя, сторонников подобных мер среди мужчин и женщин поровну — по 43%.

Участие в опросе приняли 1 тысяча россиян, которым приходилось работать дистанционно во время пандемии, и столько же тех, у кого нет опыта работы на «удаленке». Исследование проводилось с 10 по 15 ноября во всех регионах России.