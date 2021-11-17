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«Кризисный центр для женщин» разработал тест оценки рисков в отношениях

Вы находитесь в отношениях? Вы в них абсолютно счастливы? Уверены ли вы, что вы в безопасности? Может быть что-нибудь иногда тревожит? Если хотя бы один вопрос заставил задуматься, «Кризисный центр для женщин» советует пройти их новый тест оценки рисков в отношениях.

Shutterstock.com

Как рассказала «Собака.ru» руководитель «Кризисного центра для женщин» Елена Болюбах, идея создать тест оценки рисков в отношениях возникла потому, что «очень часто к ним и в другие кризисные центры обращаются женщины уже в критических ситуациях — когда угроза жизни и здоровью очень сильна». Также, считают в центре, многие вопросы бывает неловко озвучить даже специалисту.

«Нам было очень важно дать всем женщинам простой инструмент оценки рисков попасть в опасную ситуацию на ранних этапах, когда само по себе своевременное осознание этих рисков поможет избежать непоправимого. Кроме того, мы хотели призвать к более раннему обращению за консультацией, в идеале, уже на этапе «первых звоночков». Это дает специалистам гораздо больше возможностей помочь качественно и вовремя», — отметила Болюбах.

Анастасия Чуваева

менеджер проектов ИНГО «Кризисный центр для женщин»:

Многим из нас нравится проходить интерактивные тесты на разных сайтах, и мы подумали: почему бы не оформить этот важный инструмент диагностики рисков в иллюстрированный и удобный интерактивный формат, позволяющий порефлексировать о своих собственных отношениях, а заодно получить важную информацию о возможностях получить профессиональную и бесплатную помощь в случае необходимости, и важные контакты специалистов. Заполнение теста занимает не более 10 минут, а ссылку легко отправить, например, подруге, которая может в этом нуждаться.

Тест оценки рисков в отношениях можно пройти уже сейчас — он доступен по ссылке. Кроме того, он является важной частью онлайн-платформы FemUnion, созданной сообществом ведущих профессионалов в сфере кризисной помощи женщинам пострадавшим от насилия. Миссия проекта — сделать так, чтобы качественная бесплатная помощь в ситуациях насилия была доступна всем женщинам на самых ранних этапах. Платформа будет запущена 23 ноября 2021 года.

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