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Отцов детей от суррогатных матерей хотят наделить правом на маткапитал. При одном условии

Российских отцов, которые воспитывают детей от суррогатных матерей, хотят наделить правом на получение материнского капитала. Соответствующий законопроект уже одобрен в правительстве. Но есть одно условие — для того, чтобы рассчитывать на маткапитал, мужчина должен вступить в брак с женщиной, желающей усыновить детей. 

Shutterstock.com

Согласно законопроекту, правом на материнский капитал наделяются мужчины, «являющиеся единственными родителями второго, третьего и последующих детей, рожденных для них после 1 января 2007 года, и первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, в результате использования суррогатного материнства». Как пишет «Коммерсантъ», документ уже одобрен правительственной комиссией по законодательной деятельности.

Отдельно в законопроекте отмечается: возможность получить маткапитал появляется только в случае, если мужчина уже вступил в брак и воспитывает детей совместно с усыновившей их супругой.

Законопроект также предполагает, что в случае смерти отца или лишения его родительских прав дополнительные меры поддержки может получить его супруга. Если женщина умирает или в ее отношении отменяется усыновление, права на маткапитал переходят детям, не достигшим совершеннолетия, либо совершеннолетним, обучающимся по очной форме в образовательной организации, до окончания такого обучения, но не дольше чем до 23 лет.

На сегодняшний день российским семьям с детьми, рожденными с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, гарантирована господдержка. Однако правом на получение материнского капитала наделена лишь женщина, записанная в свидетельстве о рождении матерью ребенка. Конституционный суд пришел к выводу, что отцы в такой же ситуации «необоснованно лишаются такого рода господдержки, что не соответствует Конституции», и обязал законодателей исправить ситуацию.

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