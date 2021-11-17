Отцов детей от суррогатных матерей хотят наделить правом на маткапитал. При одном условии

Согласно законопроекту, правом на материнский капитал наделяются мужчины, «являющиеся единственными родителями второго, третьего и последующих детей, рожденных для них после 1 января 2007 года, и первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, в результате использования суррогатного материнства». Как пишет «Коммерсантъ», документ уже одобрен правительственной комиссией по законодательной деятельности.

Отдельно в законопроекте отмечается: возможность получить маткапитал появляется только в случае, если мужчина уже вступил в брак и воспитывает детей совместно с усыновившей их супругой.

Законопроект также предполагает, что в случае смерти отца или лишения его родительских прав дополнительные меры поддержки может получить его супруга. Если женщина умирает или в ее отношении отменяется усыновление, права на маткапитал переходят детям, не достигшим совершеннолетия, либо совершеннолетним, обучающимся по очной форме в образовательной организации, до окончания такого обучения, но не дольше чем до 23 лет.

На сегодняшний день российским семьям с детьми, рожденными с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, гарантирована господдержка. Однако правом на получение материнского капитала наделена лишь женщина, записанная в свидетельстве о рождении матерью ребенка. Конституционный суд пришел к выводу, что отцы в такой же ситуации «необоснованно лишаются такого рода господдержки, что не соответствует Конституции», и обязал законодателей исправить ситуацию.