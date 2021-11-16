Цифра дня: с начала 2021 года в Россию въехали 8,8 миллиона иностранных граждан

По числу поездок со всеми целями лидируют граждане Украины (3,1 миллиона прибытий), Узбекистана (1 миллион), Казахстана (1 миллион), Таджикистана (708 тысяч), Киргизии (491 тысяча), Абхазии (469 тысяч), Армении (309,9 тысячи), Азербайджана (183 тысячи), Турции (128 тысяч), Белоруссии (124,6 тысячи).

Во второй десятке также Южная Осетия, Филиппины, Молдавия, Германия, Индия, Китай, Куба, Грузия, Латвия и Финляндия.

Чаще всего в туристических целях Россию посещали граждане Кубы (44,3 тысячи), Германии (25,9 тысячи), ОАЭ (18,3 тысячи), Турции (15 тысяч), Индии (10,5 тысячи), Катара (9 тысяч), Сербии (5,6 тысячи), Казахстана (5,2 тысячи человек).

Всего, как пишет «Интерфакс. Туризм», Число поездок с целью туризма в Россию в январе-сентябре 2021 года сократилось в 24,5 раза — страну посетили на 66% меньше туристов, за тот же период допандемийного 2019 года. Для сравнения, за девять месяцев 2020 года число зарубежных прибытий составило 308,6 тысячи.