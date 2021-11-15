Согласно поправкам в закон «О связи», компании и ИП должны передать данные об их корпоративных номерах до 30 ноября 2021 года — иначе эти карты заблокируют 1 декабря. Сотрудники, в свою очередь, должны эти данные подтвердить. Сделать оба действия можно на «Госуслугах». Закон направлен на борьбу с телефонным мошенничеством и позволит снизить число противоправных действий с использованием анонимных сим-карт. По оценке аналитиков, которую приводит «Коммерсантъ», всего в России действуют около 32 миллионов таких номеров.

Как сообщили «Собака.ru» в пресс-службе Минцифры, с 1 июня 2021 года через портал «Госуслуги» успешно подтверждено 13,3 миллиона корпоративных сим-карт — включая сим-карты для М2М-устройств. «Регистрация сим-карт проходит по графику. Совместно с крупнейшими операторами сотовой связи мы проводим ряд мероприятий, чтобы до 30 ноября этого года все корпоративные клиенты подали сведения о своих абонентах, которых обеспечивают сим-картами», — сообщил директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрий Дубынин.

«Минцифры предложило инструмент, который позволяет в удобном формате подтверждать данные о пользователях услуг корпоративной связи на защищенной государственной платформе — портале «Госуслуг». Более сотен корпоративных абонентов сотовой связи получили от министерства напоминание о необходимости подать сведения, операторы разослали по всем корпоративным номерам смс-напоминание. Ведь полгода, которые по закону были предусмотрены на переходный период, вот-вот истекут», — добавил Дубынин.