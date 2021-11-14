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Артем и Ксения: эксперты назвали имена людей, у которых чаще всего угоняли автомобили в этом году

Водители с именами Артем и Ксения чаще всего становились жертвами автоугонщиков в этом году. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экспертов страховой компании «Согласие».

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По данным компании, частота угонов у Артемов составила 0,4%, а у водителей по имении Ксения — 0,8%. На втором и третьем местах в списке пострадавших из-за автоугонщиков среди мужчин – Никита (0,3%) и Денис (0,2%), среди женщин – Вера (0,3%) и Валентина (0,2%).

В текущем году с угонами не столкнулись водителей по имени Евгений, Николай, Михаил, Татьяна, Светлана и Юлия. «В основном угонщиков интересуют авто, припаркованные владельцами около дома. В заявлениях клиенты указывают, что не обнаружили машину, выйдя утром из дома или вернувшись из поездки. В отдельных случаях угонщики похищали автомобили, который ранее арендовали», – добавили эксперты.

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