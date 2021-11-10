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Опрятный, вежливый, дружелюбный: россияне составили собирательный образ полицейского

Ко Дню полиции, который отмечается в России 10 ноября, ВЦИОМ узнал у россиян, каким они видят среднестатистического полицейского. Например, он опрятный, храбрый и вежливый, а еще работящий.

Konstantin Lenkov / Shutterstock.com

По данным ВЦИОМ, собирательный образ типичного российского полицейского в представлении россиян скорее положительный. Россияне видят типичного российского полицейского как опрятного, храброго, вежливого, сильного и крепкого, а также дружелюбного, грамотного, порядочного и работящего человека.

Больше половины всех опрошенных (57%) доверяют сотрудникам полиции, не доверяют — 35%. Индекс доверия выше у полиции на транспорте, сотрудников дежурной части, участковых, инспекторов по делам совершеннолетних, а также работников уголовного розыска.

Более трети россиян (37%) хорошо оценивают работу полиции в своем регионе, средние оценки дали 42% опрошенных, а 13% — плохие. Индекс оценки работы полиции составляет 52 пункта — на три пункта ниже, чем в 2020 году. Вместе с тем за 12 лет индекс оценки работы полиции вырос на 11 пунктов.

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