Петербуржец отсудил больше миллиона рублей у бывшей возлюбленной за подаренную машину

В 2019 году мужчина заплатил почти 965 тыс. рублей за автомобиль LADA Largus своей любимой. Договор на покупку машины был оформлен на девушку, но средства вносил именно ее молодой человек. Когда отношения расстроились, несчастный влюбленный решил вернуть свои деньги назад.

Женщина пыталась разъяснить суду, что она сама внесла деньги за автомобиль, только доказательств этому у нее не было. Затем она заявила, что средства на покупку машины ей подарил бывший возлюбленный, но и этот факт она доказать не смогла. То, что мужчина просил считать внесенные им деньги оплатой за нее, суд не посчитал свидетельством безвозмездной передачи.

В итоге Московский районный суд обязал женщину выплатить 964 тыс. рублей за оплату автомобиля, проценты по кредиту в размере 107 тысяч и инфляционные потери в 72 тысячи рублей. Но мужчина решил проявить благородство и не стал претендовать на последние 179 тысяч, а вместо них попросил 13 тысяч рублей в счет оплаты государственной пошлины.