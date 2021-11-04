Правительство РФ утвердило перечень доходов для удерживания алиментов на детей

Правительство РФ обновила редакцию перечня доходов, с которых могут удерживаться алименты на несовершеннолетних детей. Соответствующий документ опубликовали на портале правовой информации.
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По данным ТАСС, новый документ во многом повторяет предыдущую редакцию перечня, принятого в 1996 году. Последние правки в него вносились в 2019 году. Так, удержание алиментов производится с различных видов зарплат, с гонораров, пенсий, стипендий, пособий и других выплат, а также с денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
В документ также добавили пункты о том, что алименты могут удерживаться с доходов самозанятых граждан (отдельный налоговый режим для них появился в РФ в 2019 году) и со средств, полученных от налоговых вычетов.
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