В Польше зафиксирован первый случай смерти беременной женщины из-за запрета на аборты

Как сообщает Associated Press, 20-летнюю женщину госпитализировали на 22 неделе беременности из-за отхождения околоплодных вод. В больнице врачи подтвердили диагноз и диагностировали врожденные пороки плода. Медики не стали делать аборт и заняли выжидательную позицию, дожидаясь самостоятельной смерти плода. Он погиб, однако у женщины начался септический шок — спустя сутки она умерла. У нее остались муж и дочь.

В больнице, где умерла женщина, настаивают на том, что персонал сделал все возможное ради ее спасения и сохранения плода. «Единственным фактором, который руководил медицинской процедурой, была забота о здоровье и жизни пациентки и плода. Врачи и акушерки делали все, что в их силах, они вели тяжелую борьбу за пациентку и ее ребенка», — заявило руководство больницы.

До введения нового ограничения женщины в Польше могли делать аборт только в трех случаях— если беременность наступила в результате изнасилования, если жизнь женщины находится под угрозой, а также если врачи диагностируют серьезные деформации плода. Однако Конституционный трибунал под влиянием консервативной правящей партии Польши в 2020 году постановил, что аборты по поводу врожденных пороков развития проводить больше нельзя.