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Петербуржцы рассказали о крупном сбое в сервисе Ozon. Цены на некоторые товары упали до 98%

В сервисе Ozon в ночь на 1 ноября произошел крупный сбой в работе. В полночь на многие товары из разных категорий цена снизилась до 98%, пишет 78.ru.

Фото: Shutterstock.com

 

Владелец нескольких магазинов на Ozon Василий Лисовский рассказал, что в 00:00 по московскому времени в двух его магазинах товары стали стоить от 1 до 50 рублей, сообщает TJ. В сервисе подтвердили информацию о сбое.

«Система начала предлагать покупателям некоторые акционные товары по ценам, которых у продавцов не было. Мы быстро остановили акцию, чтобы разобраться, в чем дело. Ошибку исправили: акция в корректном виде вернётся на сайт в течение 1 ноября», — рассказали в компании.

Все заказы, которые отправили по некорректным ценам, аннулировали. В поддержке Ozon пообещали пользователям вернуть деньги за отмененные заказы в течение 2-3 рабочих дней. Сколько продавцов затронул сбой не уточняется.

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