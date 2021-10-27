Основатель и руководитель поисково-спасательной организации «Лиза Алерт» — о нехватке волонтеров из-за поисков Светланы Светличной, из колонки для «Эхо Москвы»:

Когда пропадает знаменитый человек, поиск под личный контроль берет глава СК, а это значит, что будет много следователей, полиции. Тут еще пресса, и в итоге глубоко за полночь в одном московском ЖК толпы людей, не протолкнуться. Опросить консьержа — уже подвиг: к нему очередь. А еще передача на Первом канале, множество звонков к нам на горячую линию с вопросами о поиске. Любой резонанс — это испытание для отряда, это поиск под пристальным вниманием. Если исчезает обычный человек, всего этого нет и не будет.

Но будем мы, и мы очень постараемся успеть. Конечно, если наши ресурсы не будут затрачены на резонанс. Ночью в будний день на поиске знаменитого человека работало два штаба, три обученных организатора поиска, председатель отряда как координатор, два информационных координатора, группа специалистов по прозвону лечебных заведений — ведь работающей базы неизвестных пациентов нет, 42 человека выполняли задачи на местности, пешком пройдено более 30 километров по задачам, всего выполнено более 20 таких задач, расклеено 2 150 ориентировок.

И знаете, что? Мы не успели к простому человеку. В лес в Люберцы. Он погиб. Сегодня все сраные ток-шоу будут рассказывать об исчезновении знаменитого человека. Прошу Александра Ивановича Бастрыкина подумать, чтобы взять под личный контроль поиск всех людей старше 60 лет в РФ. Чтобы их искали по-настоящему не только добровольцы. Ресурсы-то в стране есть для этого. Что касается поиска знаменитости, раз он под личным контролем главы СК, следователям точно не составит труда выяснить все обстоятельства пропажи и дать им соответствующую оценку. Это нужно прежде всего для того, чтобы вся серьезная государственная машина и добровольцы не становились участниками ток-шоу.