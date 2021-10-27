С начала осени в России произошло почти 20 взрывов газа. Из-за холодов их может стать больше

Пожары, возникающие от газовых приборов, как правило, сопровождаются хлопком газовоздушной смеси, поэтому считаются наиболее опасными. По данным МЧС, только с сентября 2021 года произошло почти два десятка происшествий, связанных с эксплуатацией газового оборудования.

Однако в холода статистика может пополниться новыми случаями взрывов — из-за низких температур число таких пожаров вырастает почти на треть. В большинстве случаев они происходят по причине неправильной эксплуатации или неисправности электрообогревателей, газового и печного оборудования. 60% всех возгораний происходят в жилых домах. Количество погибших на них возрастает на 20%. В 60% случаев гибель людей наступает из-за отравления токсичными продуктами горения.

В рамках предупредительных мер сотрудники МЧС России ежегодно во всех регионах страны проводят комплекс превентивных мероприятий по пожарной безопасности в осенне-зимний период. К реализации операции «Отопление» уже приступили. В рамках нее пройдут дополнительные профилактические мероприятия жилом секторе, на объектах энергетики, образования, здравоохранения, социальной и коммунальной сфер. Также спасатели проведут рейды по жилым домам — отдельное внимание МЧС обещали уделить многодетным, неблагополучным семьям и пожилым людям.

«При участии МЧС России за последние три года в местах проживания категорий населения, нуждающихся в социальной поддержке, установлено свыше 500 тысяч автономных дымовых пожарных извещателей. Срабатывание данных систем способствовало спасению свыше 2 тысяч человек, в том числе 1 049 детей», — приводит ТАСС заявление пресс-службы МЧС.