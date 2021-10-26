Индекс удовлетворенности россиян «Почтой России» впервые в истории стал положительным. По итогам 2021 года число лояльных пользователей среди физических лиц выросло до 45%, а среди бизнес-клиентов — до 39%.
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Согласно результатам исследования удовлетворенности и лояльности клиентов, проведенного «Почтой России», индекс лояльности впервые в истории компании стал положительным. Высокий уровень удовлетворенности среди частных клиентов отмечается по широкому спектру услуг и сервисов (средняя оценка по 10-балльной шкале):
- доставке посылок из отделения на дом — 9,1
- мобильному приложению — 9,1
- оформлению подписки — 8,9
- покупке розничных товаров в отделениях — 8,8
- сайту — 8,7
- покупке товаров народного потребления в отделениях — 8,6
- курьерской службе EMS — 8,6
- финансовым услугам (денежные переводы, получение пенсий/ пособий, оплата ЖКХ и другие) — 8,5
Среди точек роста респонденты в обеих выборках отметили наличие очередей и долгое ожидание, а также длительные сроки доставки. Как отмечает пресс-служба «Почты России», работа по ускорению доставки, так и по снижению времени ожидания клиента уже ведется.
«Клиент находится в центре стратегии развития новых услуг и сервисов Почты. За последние годы мы внесли значительные изменения в свои продукты, ускорили и упростили получение услуг для физических и юридических лиц. И положительная динамика в восприятии компании говорит о том, что Почта России развивается в правильном направлении», — отметила руководитель департамента по стратегическому развитию Почты России Ирина Лущевская.
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