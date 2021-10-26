В России разработают корпоративную соцсеть для чиновников за почти полмиллиарда рублей

Тендер на разработку суперприложения для чиновников объявило Минцифры, его стоимость составляет 487,7 миллиона рублей. Как пишет «Коммерсантъ», автоматизированное рабочее место должно представлять собой набор коммуникационных сервисов для всех федеральных органов исполнительной власти, Центральной избирательной комиссии, регионального управления и государственных внебюджетных фондов.

«Коммуникация — это ключевой процесс в работе, поэтому мы пришли к концепции суперприложения для чиновников. В нем будет функционал обмена мгновенными сообщениями, аудио- и видео-конференц-связь, работа с задачами и поручениями, обмен файлами, облачное хранилище, внутренний портал, работа с офисными документами и антивирусное ПО», — отметил директор департамента развития облачных сервисов и управления данными Минцифры Константин Гурзов.

Запустить корпоративную соцсеть планируется до конца 2022 года для сотрудников Минцифры, Росстата, Пенсионного фонда, Минэкономики и фельдъегерской службы.

Необходимость суперприложения объясняется тем, что сейчас более 54% ведомств пользуется программным обеспечением Microsoft Exchange Server — но «из-за санкций государство уходит от иностранных решений в сторону решений на открытом коде или отечественных технологий». Эксперты считают, что новая платформа поможет «сконцентрировать все деловое общение сотрудников органов власти в едином и безопасном инструменте, размещенном в государственной инфраструктуре».