Минэкономразвития планирует вернуть оценку уровня бедности в макропрогноз

О планах вернуть в прогноз социально-экономического развития оценку уровня бедности пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Минэкономразвития. Над этим министерство уже работает, подключив Минтруда. Аналитические расчеты проводятся при формировании линейки целевых показателей для Единого плана по достижению национальных целей.

Представитель Министерства труда и социальной защиты России подтвердил, что фактически такие межведомственные расчеты уже проводятся. При определенных методологических доработках показатель по уровню бедности может быть отражен в прогнозе социально-экономического развития.

Оценка уровня бедности не была предоставлена в прогнозе социально-экономического развития России на 2022−2024-е годы. Ее отсутствие ранее раскритиковал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. «Но одна из групп, в отношении которых нужно серьезно работать, это группа тех, кто живет ниже прожиточного минимума. По порядку разработки прогноза такая цифра должна быть в прогнозе, но она в этот раз не представлена правительством, что на мой взгляд, является некоторым недостатком», — заявил Кудрин.

Ранее о том, что оценку уровня бедности необходимо включить в прогноз социально-экономического развития, также говорили в Госдуме. «Включить в прогноз показатель «уровень бедности» и оценку эффективности мер по борьбе с бедностью, поскольку снижение уровня бедности — ключевой долгосрочный приоритет», — говорилось в подготовленном комитетом Госдумы по экономической политике документе. По итогам первого полугодия 2021 года уровень бедности в России составил 13,1%, число людей с доходами ниже прожиточного минимума оценивалось в 19,1 миллиона человек.