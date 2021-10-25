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Минпросвещения: школьников не планируют переводить на дистанционку после каникул

Министерство просвещения России не планирует вводить дистанционное обучение в школах после 7 ноября. Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцов, пишет ТАСС.

«Министерство просвещения не планирует переводить школы на дистанционное обучение. С 30 октября по 7 ноября устанавливаются нерабочие дни. Этот период для многих школ совпадает с каникулами. Мы направили письмо в регионы с рекомендацией организации каникул в этом время», — сказал он.

Кравцов добавил, что если в определенных регионах нерабочие дни начинаются раньше 30 октября, то сроки каникул также можно передвинуть. Он также добавил, что срок школьных каникул не изменяется, значит необходимость менять учебные планы министерство не видит.

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