Певица и актриса Наталия Орейро получила российское гражданство

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Орейро Иглесиас Наталия Мариса, родившаяся 19 мая 1977 года в Уругвае, с сыном Мольо Орейро Мерлином Атауальпой, родившимся 26 января 2012 года в Аргентине», — говорится в тексте указа.

Подать документы на гражданство ее подтолкнула шутка Ивана Урганта. Ведущий в программе «Вечерний Ургант» сказал, что Наталия Орейро самая русская среди иностранок.

«Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений. И я сказала, что Путину следовало бы дать мне гражданство. Я сказала это в шутку, а не как просьбу, чтобы это произошло, но, конечно, мне очень хотелось бы получить российское гражданство», — рассказала артистка.

Ранее Орейро заявляла, что не планирует жить в России, но она хочет получить паспорт в качестве признательности за любовь российских фанатов.