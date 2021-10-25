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Певица и актриса Наталия Орейро получила российское гражданство

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства уругвайской певице и актрисе Наталии Орейро и ее сыну. Документ об этом опубликовали на официальном портале правовых актов.

Lysikova Irina / Shutterstock.com

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Орейро Иглесиас Наталия Мариса, родившаяся 19 мая 1977 года в Уругвае, с сыном Мольо Орейро Мерлином Атауальпой, родившимся 26 января 2012 года в Аргентине», — говорится в тексте указа.

Подать документы на гражданство ее подтолкнула шутка Ивана Урганта. Ведущий в программе «Вечерний Ургант» сказал, что Наталия Орейро самая русская среди иностранок.

«Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений. И я сказала, что Путину следовало бы дать мне гражданство. Я сказала это в шутку, а не как просьбу, чтобы это произошло, но, конечно, мне очень хотелось бы получить российское гражданство», — рассказала артистка.

Ранее Орейро заявляла, что не планирует жить в России, но она хочет получить паспорт в качестве признательности за любовь российских фанатов.

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