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В России создадут систему распознавания курильщиков в неположенных местах

В России появится система распознавания, которая будет фиксировать людей, курящих в неположенных местах. Ее планируется использовать на предприятиях для контроля безопасности, в парках, на вокзалах и в других точках.

Фото: Shutterstock.com

 

Система распознавания будет определять сам факт курения — это коснется как сигарет, так и вейпов — на запрещенных территориях и отправлять информацию ответственным за безопасность. Программное решение позволит своевременно реагировать на факты курения в неположенных местах, исключив в том числе возникновение пожара и взрывоопасных ситуаций.

Программное обеспечение для вычисления курильщиков в неположенных местах станет частью уже существующей системы видеоаналитики на основе машинного зрения — она в режиме реального времени анализирует видео, вычисляет на нем людей, отслеживает их поведение и перемещение, а также контролирует попадание человека в определенные зоны.

Систему распознавания можно будет использовать на предприятиях для контроля промбезопасности, в парках, на вокзалах и в других точках в рамках системы «умный город». Как пишет RT, в создании прототипа планируется задействовать студентов российских вузов, которые принимают участие в проектно-образовательных интенсивах Университета НТИ «20.35». Они создадут сам алгоритм обнаружения курения.

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