На Уолл-стрит в Нью-Йорке установили монумент горилле Харамбе. Ей посвятил песню Илон Маск

Инсталляцией занималась блокчейн-платформа Sapien.Network. Свою работу они посвятили «благосостоянию и потребностям людей». Статуя символизирует борьбу против капиталистической системы США, которая обогащает обеспеченных людей, но игнорирует все остальное население.

Активисты также разложили вокруг быка десятки тысяч бананов как символ того, что «все на Уолл-стрит сошли с ума». На английском это выражение звучит как «to go bananas». Фрукты после инсталляции пообещали раздать местным нуждающимся и продовольственным организациям. И это действие тоже несет символический смысл, указывая на уровень неравенства среди населения.

Организаторы акции подчеркнули, что они не призывают отказываться от капитализма. Они хотят изменить экономическую систему, чтобы она учитывала интересы большего количества людей.

Напомним, основатель космической компании SpaceX Илон Маск записал в марте 2019 года рэп-трек RIP Harambe в память о мертвой горилле Харамбе. Ее застрелили в американском зоопарке в 2016 году, когда в вольер к животному упал трехлетний ребенок, а тот носил мальчика за собой. Это взывало споры в медиа: многие посчитали, что Харамбе не представлял опасности, а наоборот, пытался защитить ребенка.