У взрослых людей в период пандемии снизилось ощущение одиночества, выяснили психологи СПбГУ

Свое исследование эксперты СПбГУ начали еще в 2019 году. За это время психологам удалось собрать сведения по уровню одиночества в Петербурге. Позже ученые продолжили изучать динамику в период пандемии и объединили усилия с психологами из Болгарии, которые также занимались изучением одиночества. Всего в исследовании приняли участие около 900 человек от 35 до 59 лет.

Согласно результатам исследования, которые есть в распоряжении редакции «Собака.ru», общий опыт одиночества, позитивного одиночества, семейного эмоционального одиночества и одиночества в романтических отношениях во время пандемии снизился. При этом показатели зависимости от общения, несемейных эмоциональных отношений и романтических эмоциональных отношений практически не изменились.

До пандемии люди среднего возраста испытывали все виды одиночества, кроме одиночества в романтических отношениях. С появлением коронавируса общее переживание одиночества предсказывалось лишь одной переменной — несемейными эмоциональными отношениями.

Для людей от 45 до 59 лет одиночество до пандемии определялось эмоциональным взаимодействием с людьми в семье и за ее пределами. Во время самоизоляции характеристика одиночества в этой группе стала разнообразнее: общий уровень переживания одиночества определялся совокупностью зависимости от общения, позитивного одиночества, а также семейного и несемейного эмоционального одиночества.

Ученые предполагают, что снижение уровня одиночества связано не только с ограничением физических передвижений, также в этом большую роль играет страх за своих близких. Появление реальной опасности привело к тому, что люди стали больше времени находиться вместе, обмениваться информацией и личными впечатлениями, заботиться друг о друге — и отношения в семье стали ближе.

«Как это ни странно — изоляция привела к увеличению реального общения между людьми, в семье. Одно дело, когда вы видите друг друга утром и вечером, и совсем другое, когда проводите вместе целый день. Даже несмотря на работу или учебу, вы все равно находитесь в одном пространстве, начинаете общаться, иначе выстраивать свой график», — пояснила автор исследования, доктор психологических наук Ольга Стрижицкая.