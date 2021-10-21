О чем говорил Владимир Путин на «Валдае»: традиционные ценности, расизм и борьба за равноправие

О пандемии

«Пандемия коронавирусной инфекции стала очередным напоминанием о том, как хрупко наше сообщество, насколько оно уязвимо. А самой главной задачей становится обеспечение безопасного существования человека, стрессоустойчивость».

О капитализме

«Все говорят о том, что существующая модель капитализма, а это сегодня основа общественного устройства в подавляющем числе стран, исчерпала себя. В ее рамках нет больше выхода из клубка все более запутанных противоречий».

О дискриминации и традиционных ценностях

«Кто-то в западных странах уверен, что агрессивное вымарывание целых страниц собственной истории, обратная дискриминация большинства в интересах меньшинств, или требование отказаться от таких базовых вещей, как мама-папа, семья или даже разных полов — это, по их мнению, и есть вехи движения к общественному обновлению».

О борьбе за равные права

«Борьба за равноправие превращается в догматизм на грани абсурда, когда великих авторов прошлого, того же Шекспира перестают преподавать в школах и университетах, потому что они, эти идеи, являются как-там, считают отсталыми. Классики объявляются отсталыми, не понимающими важности гендерного или расового вопроса».

О гендерном воспитании детей

«Не говорю уже о просто чудовищных вещах, когда на Западе детям внушают, что мальчик может стать девочкой и наоборот. Идея о праве ребенка на самостоятельное определение гендера — на грани преступления против человечества. В ряде западных стран дискуссия о правах женщин и мужчин превратилась в «абсолютную фантасмагорию».

О расизме

«Противодействие проявлениям расизма — дело необходимое, благородное, однако в новой культуре отмены оно превращается в обратную дискриминацию, то есть расизм наоборот, а навязчивое подчеркивание расовой темы еще больше разобщает людей».

О разумном консерватизме

«Когда мир переживает структурный слом, значение разумного консерватизма как основы политического курса многократно возросло <...>. И скажем прямо, на предстоящий период мирового переустройства, который может продолжаться довольно долго, и окончательный дизайн которого неизвестен, умеренный консерватизм - самое разумное». «Наш консерватизм — это консерватизм оптимистов <...>, мы верим: стабильное, успешное развитие возможно».

О свободе дискуссии

«Мне кажется, что в России нет угрозы ограничения свободы слова в дискуссиях об исторической памяти. Есть угроза безответственности за то, что люди говорят. Но это обратная сторона как раз той самой свободы».