Рядом с колледжем в Кировском районе произошла стрельба. Рассказываем, что известно об инциденте

Рядом с Петровским колледжем днем 21 октября прозвучал один выстрел. Инцидент произошел не в самом учебном заведении. Злоумышленника удалось оперативно задержать, пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на начальника отдела безопасности Петровского колледжа Сергея Мусейко.
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По словам представителя учреждения, стрелявшим оказался совершеннолетний студент колледжа. У него в руках был сигнальный пистолет, для хранение которого не нужно иметь специального разрешения и лицензии.
Он добавил, что инцидент произошел не в самом колледже, а за его пределами на углу Охотничьего переулка и улицы Швецова. Эту информацию также подтвердили в Комитете по науке и высшей школе. Злоумышленника удалось быстро задержать, во время инцидента никто не пострадал.
Отмечается, что стрелок распугал не только студентов своего учебного заведения, но еще и промтехнического колледжа имени Путилова. Сейчас им занимаются сотрудники правоохранительных органов, проводится проверка.
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