18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Рядом с колледжем в Кировском районе произошла стрельба. Рассказываем, что известно об инциденте

Рядом с Петровским колледжем днем 21 октября прозвучал один выстрел. Инцидент произошел не в самом учебном заведении. Злоумышленника удалось оперативно задержать, пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на начальника отдела безопасности Петровского колледжа Сергея Мусейко.

Фото: Shutterstock.com

 

По словам представителя учреждения, стрелявшим оказался совершеннолетний студент колледжа. У него в руках был сигнальный пистолет, для хранение которого не нужно иметь специального разрешения и лицензии.

Он добавил, что инцидент произошел не в самом колледже, а за его пределами на углу Охотничьего переулка и улицы Швецова. Эту информацию также подтвердили в Комитете по науке и высшей школе. Злоумышленника удалось быстро задержать, во время инцидента никто не пострадал.

Отмечается, что стрелок распугал не только студентов своего учебного заведения, но еще и промтехнического колледжа имени Путилова. Сейчас им занимаются сотрудники правоохранительных органов, проводится проверка.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: