Рядом с колледжем в Кировском районе произошла стрельба. Рассказываем, что известно об инциденте

По словам представителя учреждения, стрелявшим оказался совершеннолетний студент колледжа. У него в руках был сигнальный пистолет, для хранение которого не нужно иметь специального разрешения и лицензии.

Он добавил, что инцидент произошел не в самом колледже, а за его пределами на углу Охотничьего переулка и улицы Швецова. Эту информацию также подтвердили в Комитете по науке и высшей школе. Злоумышленника удалось быстро задержать, во время инцидента никто не пострадал.

Отмечается, что стрелок распугал не только студентов своего учебного заведения, но еще и промтехнического колледжа имени Путилова. Сейчас им занимаются сотрудники правоохранительных органов, проводится проверка.