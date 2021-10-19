Агрегаторы такси и сервисы доставки в России начали вводить сервисный сбор, оплачивать который будет потребитель. Как считают эксперты, таким образом компании хотят улучшить свою экономику и выйти на прибыльность.
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Как пишет «Коммерсантъ», сервисный сбор в размере от 1 до 4,5 рублей уже ввел агрегатор такси «Ситимобил» — его включат в стоимость поездки. Как объяснили в компании, это «необходимое решение в условиях роста нагрузки на всю инфраструктуру», а средства будут направлены на развитие сервиса.
В «Яндекс.Такси» такого сбора пока нет. Агрегатор взимает «плату за программное обеспечение» с каждого заказа с таксопарков, размер комиссии отличается в зависимости от региона и трафика — в среднем это около 20% от стоимости поездки.
Сервисный сбор в этом году также начали вводить сервисы доставки готовой еды и продуктов. У «Яндекс.Еды» он составляет 29 рублей за заказ, у Delivery Club — от 1 до 29 рублей. Как отмечают в пресс-службе «Яндекса», это «общемировая практика для многих сервисов, оказывающих услуги — например, он взимается при бронировании авиабилетов или гостиниц».
По мнению старшего аналитика банка «Уралсиб» Константина Белова, за счет введения сервисных сборов «идет адаптация к более экономически оправданной модели». Решение не повышать тарифы, внедрить такие доплаты продиктовано также опасениями негатива со стороны клиентов. Глава комитета по вопросам пассажирских перевозок Московской торгово-промышленной палаты Богдан Коношенко также отметил, что сбор останется незамеченным для пользователей, тогда как водители реагируют на любые повышения болезненно.
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