В России увеличат максимальный размер пособия по уходу за ребенком

В 2023 году эта сумма вырастет до 33 298 рублей, в 2024 году — до 35 530 рублей. На данный момент минимальный размер пособия составляет 7 083 рубля, максимальный — 29 600 рублей.

Также повысят единовременное пособие при рождении ребенка. Новая сумма выплат составит 19 981 рубль. В 2023 году пособие могут повысить до 20 781 рубля. В 2024 году — до 21 612 рулей. Сейчас размер такого пособия составляет 18 886 рублей.

Помимо этого, планируется ежегодный рост пособия по беременности и родам. Женщина может получить максимальные выплаты, если у нее большой стаж, а суммы рассчитываются исходя из 100% заработка. В таком случае мамам положено в 2022 году 78 207 рублей, в 2023 году — 83 246 рублей, в 2024 году — 88 826 рублей.