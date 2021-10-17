Солист Мариинского театра Виктор Коротич сообщил о том, что его задержали в центре Петербурга

Как сообщил сам артист, 17 октября недалеко от дома, на улице Союза Печатников, его остановили трое сотрудников полиции и попросили предъявить документы, которых у него с собой не оказалось. «Сказали, что я могу находиться в розыске», — приводит слова артиста «Фонтанка».

Правоохранители предложили оперному певцу пройти в отдел, однако тот отказался, поскольку вечером у него должен был состояться спектакль в театре «Зазеркалье». Тогда к Коротичу применили силу. «Уложили лицом в асфальт, скрутили руки, надели наручники и пытались затолкать меня в автозак», — рассказывает артист.

В результате, солиста Мариинского театра доставили в 1-й отдел полиции и составили на него административный протокол за сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

Виктор Коротич с 2015 года является солистом оперной труппы Мариинского театра. Он удостоен звания заслуженного артиста Республики Северная Осетия — Алания. В 2018 году он получил национальную оперную премию «Онегин» и «Золотой софит». А в 2020 году он стал лауреатом премии Правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства.