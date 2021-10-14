Крупнейшая итальянская авиакомпания Alitalia прекращает работу. Причиной стала пандемия

Основанная в 1946 году крупнейшая итальянская авиакомпания Alitalia прекращает свое существование из-за банкротства. Перевозчик не смог конкурировать во время пандемии с железнодорожным транспортом.
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Последний рейс итальянский государственный авиаперевозчик под нынешним названием совершит из столицы Сардинии Кальяри в римский аэропорт Фьюмичино, пишет Euronews.
Во время пандемии в Италии авиакомпания не смогла соревноваться со скоростным железнодорожным транспортом страны. За последние 20 лет правительство вложило около 13 млрд евро, пытаясь сохранить нацперевозчика. С 15 октября рейсы будут продолжены под брендом ITA (Italia Trasporto Aereo)
Новая компания ITA, которая сменит Alitalia, переведет менее трети из 10 500 действующих сотрудников на новую работу. Руководство авиакомпании также планируют сократить заработную плату на 40%.
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