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Facebook заблокировала пост о раскрашенной под хохлому ракете, а затем вернула и извинилась за ошибку

Социальная сеть Facebook заблокировала пост российского популяризатора космонавтики Виталия Егорова. Он написал про расписанную под хохлому ракету-носитель «Союз-2.1а» госкорпорации Роскосмос. В компании посчитали его пост оскорбительным из-за слова «хохлома». Но позже публикацию разблокировали и извинились за ошибку, пишет TJ.

Фото: Shutterstock.com

 

Блогер на своей странице опубликовал скриншоты уведомления от Facebook. В нем было сказано, что его пост нарушает нормы сообщества в отношении враждебных высказываний и оскорблений. Соцсеть скрыла публикацию от других пользователей и добавила на нее пометку «ненависть».

«Коллеги, авторы, кто пишет про х****му на ракете Роскосмоса. Имейте в виду, что фейсбук ее ненавидит. Так и пишет «ненависть»!» — заявил Егоров.

Позже социальная сеть разблокировала пост о раскрашенной под хохлому ракете. Автор постов написал, что Facebook узнал, что такое хохлома, вернул пост и извинился.

Публикации со словом «хохлы» Facebook блокирует минимум с 2015 года. В сентябре несколько постов было заблокировано из-за упоминания фамилии «Хохлов» — соцсеть расценивает ее как «пренебрежительное название представителей украинской нации».

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