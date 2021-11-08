«В Летнем саду во время войны мы набирали воду и рвали траву, чтобы поесть»: 5 самых проникновенных воспоминаний ветеранов и детей войны

О проекте

Идея проекта «Давно не виделись» появилась в прошлом году, когда в преддверии 9 мая совместно с президентом фонда «Доброделы» Полиной Тумашик навещали ветеранов. В одну из встреч бабушка-блокадница поделилась с нами, что не была в центре Петербурга 50 лет из-за плохого самочувствия и боязни большого города.

Несколько дней я вспоминала ее слова, размышляя, как можно помочь. Вскоре придумала формат: привозить пожилых людей в любимые места, гулять и разговаривать с ними, а затем фотографировать на память. Полина сразу поддержала идею. Буквально за пару дней мы нашли героев и начали съемки. Одни наши участники хотели посетить Янтарную комнату или «Эрмитаж», другие — увидеть детский дом, где провели часть жизни. В процессе пришло очень честное и простое название для проекта — «Давно не виделись».

Все прогулки не только отправились в копилку счастливых дней героев, но и очень сильно изменили нас. Когда мы слушали их воспоминания о блокаде и послевоенных временах, то понимали, что перед нами сидят люди, пережившие ужасные события, но не потерявшие веру в людей и чувство юмора.

Я верю, что проект «Давно не виделись» может заставить нас задуматься о том, какие невероятные и интересные люди живут рядом. Возможно, кто-то спросит у своих бабушек и дедушек впервые в жизни: «Какие ваши любимые места в городе?».

Первая выставка состоится в зале аэропорта «Пулково» в начале ноября. Именно там мы так часто обнимаем близких и говорим им: «Давно не виделись!».