«В Летнем саду во время войны мы набирали воду и рвали траву, чтобы поесть»: 5 самых проникновенных воспоминаний ветеранов и детей войны

«Давно не виделись» — социальный фотопроект о самых ярких и трогательных историях из жизни ветеранов и детей войны. Многие участники не имеют возможности посетить любимые места в городе из-за проблем со здоровьем. Поэтому волонтеры пригласили их на свидание с Петербургом и узнали поближе каждого из них. Каждый петербуржец сможет ознакомиться с историями и фотографиями героев с 8 ноября на выставке в зале аэропорта «Пулково». «Собака.ru» публикует пять самых интересных историй и разговор с фотографом и автором идеи Ольгой Проскуриной.
Ольга Проскурина
Фотограф, автор идеи и соорганизатор проекта «Давно не виделись»
О проекте
Идея проекта «Давно не виделись» появилась в прошлом году, когда в преддверии 9 мая совместно с президентом фонда «Доброделы» Полиной Тумашик навещали ветеранов. В одну из встреч бабушка-блокадница поделилась с нами, что не была в центре Петербурга 50 лет из-за плохого самочувствия и боязни большого города.
Несколько дней я вспоминала ее слова, размышляя, как можно помочь. Вскоре придумала формат: привозить пожилых людей в любимые места, гулять и разговаривать с ними, а затем фотографировать на память. Полина сразу поддержала идею. Буквально за пару дней мы нашли героев и начали съемки. Одни наши участники хотели посетить Янтарную комнату или «Эрмитаж», другие — увидеть детский дом, где провели часть жизни. В процессе пришло очень честное и простое название для проекта — «Давно не виделись».
Все прогулки не только отправились в копилку счастливых дней героев, но и очень сильно изменили нас. Когда мы слушали их воспоминания о блокаде и послевоенных временах, то понимали, что перед нами сидят люди, пережившие ужасные события, но не потерявшие веру в людей и чувство юмора.
Я верю, что проект «Давно не виделись» может заставить нас задуматься о том, какие невероятные и интересные люди живут рядом. Возможно, кто-то спросит у своих бабушек и дедушек впервые в жизни: «Какие ваши любимые места в городе?».
Первая выставка состоится в зале аэропорта «Пулково» в начале ноября. Именно там мы так часто обнимаем близких и говорим им: «Давно не виделись!».
Алексей Константинович
Когда началась блокада, Алексею не было и года. Мама уберегла его от голода, но сама умерла. Незнакомые люди нашли Алексея в квартире на Рубинштейна, откормили и отнесли в детский дом. Там после долгих поисков в 1946-м году Алешу встретил родной дядя Константин. Он дал ему отчество, а фамилию мальчик взял мамину. Через два года после встречи они вместе отправились гулять в Екатерининский парк. «Когда я увидел дворец, Янтарную комнату и парк — это поразило меня до глубины души. Очень люблю цветы, зелень, весну. Наверное, именно эта любовь к жизни и природе помогла преодолеть те трудности, с которыми столкнулся после блокады», — делится воспоминаниями Алексей Константинович.
Серафима Иванова и Александр Алексеевич
Александр Алексеевич во время войны переехал из Москвы в Ленинград. В 1944-м году он пошел добровольцем на легендарный ледокол «Ермак». А потом остался верен морю и посвятил ему всю жизнь. В городе встретил свою любовь — коренную петербурженку Серафиму Иванову. Её мама работала уборщицей в Мариинском дворце. Когда родилась Серафима, им дали квартиру прямо по месту работы матери — во дворце. Так они прожили до 1942 года, пока здание не отдали Горисполкому.
Александр Алексеевич и Серафима Иванова вместе уже 70 лет. Секрет их прочного союза очень простой и мудрый: «Нужно слышать друг друга и прощать мелочи». Любимые места у них одни на двоих — Исаакиевская площадь и набережная Мойки.
Евгения Синильникова
Евгения Михайловна Синильникова родилась в Кронштадте и всю жизнь прожила там. Сегодня в ее дом на Петровской улице в гости приезжают уже праправнуки. А в годы войны этот район был мишенью для немецких бомбардировщиков. В здании, где жила маленькая Женя, располагалось газоубежище. Мама была его комендантом. Все 900 дней блокады они провели в нем, замирая от звуков взрывов.
Гуляя по дорожкам Летнего сада, Евгения Михайловна вспоминает: «Здесь во время войны мы набирали воду и рвали траву, чтобы поесть. Даже картошку сажали, но не ждали, пока вырастет, ели маленькую. До войны сад был очень ухоженный, стояли фонтаны, комнаты смеха, три танцевальных площадки и аттракционы – петушки, качели, лодки». Парк давно реконструировали, но Евгения Михайловна все так же любит его.
Олег Михайлович и Галина Алексеевна Щербаковы
Во время войны Олег Михайлович был совсем маленьким: «В нашей семье никто не умер. Повезло. Я помню 1945-й год: Невский проспект, танк, люк открыт, а из него видно танкиста». Галина Алексеевна о войне не помнит, поскольку случился инсульт, но в сумочке у нее есть удостоверение с надписью «Узник фашистских концлагерей».
Памятное место для них — дом, в котором они прожили много лет, недалеко от железнодорожной станции в Сергиево. Сегодня герои сидят в гостиной, пьют чай и рассматривают желтые листья за окном. Олег Михайлович в шутку сердится на жену: «Она совсем не любит целоваться, а я люблю! Всю жизнь ищем компромисс!» Вместе пожилые люди уже 55 лет.
Людмила Кожевникова
Людмила Кожевникова выбрала прогулку по Театральной площади. Сначала вместе с дочерью, а потом уже с внуком Людмила посещала все премьеры и спектакли в Мариинке. С этим местом связана одна из самых трогательных семейных историй: муж героини служил во флоте. Каждое его возвращение из очередного рейса все ждали с нетерпением. «Мы были в театре, смотрели спектакль по абонементу. И вот во время антракта в зале появляется муж. Представляете! Оказалось, что он вернулся раньше, узнал, что мы здесь, и примчался», — вспоминает Людмила Кожевникова.
Фото: Ольга Проскурина
Истории героев предоставлены организаторами проекта
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